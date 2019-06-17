«Лион» может купить защитника «Спартака» Айртона

Лион, Франция, , 15:09 — REGNUM Французский «Лион» может купить защитника московского «Спартака» Айртона Лукаса. Об этом сообщает L`Equipe.

По информации издания, «Лион» ищет замену Ферлану Менди, который перешёл в мадридский «Реал» за €48 млн.

В качестве кандидатов французский клуб рассматривает Юссуфа Коне из «Лилля», Филипе Луиса из «Атлетико» и Ренана Лоди бразильского «Атлетико Паранаэнсе».

Напомним, Айртон перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Флуминенсе» за €7 млн. В составе московского клуба он сыграл 14 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

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