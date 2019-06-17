«Реал» рассчитывает подписать контракт с Погба до 1 июля

Мадрид, , 14:57 — REGNUM Мадридский «Реал» рассчитывает подписать контракт с французским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба до 1 июля. Об этом сообщает L'Équipe.

Отмечается, что «Реал» намерен предложить за 26-летнего хавбека сумму не более €120 млн.

По информации издания, «королевский клуб» заинтересован в подписании Погба, который ранее заявил о готовности уйти из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в прошедшем сезоне Погба сыграл 35 матчей в АПЛ, в которых. забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

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