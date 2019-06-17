Касаткина осталась на 29-м месте в рейтинге WTA

Москва, , 14:04 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на 29-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга 17 июня опубликована на сайте организации.

Среди других российских теннисисток Анастасия Павлюченкова поднялась с 46-го на 45-е место, Екатерина Александрова — с 52-го на 50-е, а Вероника Кудерметова — с 60-го на 59-е.

Лидером рейтинга по-прежнему является японская теннисистка Наоми Осака, второе место занимает представительница Австралии Эшли Барти, третье — Каролина Плишкова из Чехии.

Рейтинг WTA от 17 июня: