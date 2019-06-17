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Касаткина осталась на 29-м месте в рейтинге WTA

Спорт

Лидером по-прежнему является Наоми Осака

Москва, 17 июня 2019, 14:04 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на 29-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга 17 июня опубликована на сайте организации.

Среди других российских теннисисток Анастасия Павлюченкова поднялась с 46-го на 45-е место, Екатерина Александрова — с 52-го на 50-е, а Вероника Кудерметова — с 60-го на 59-е.

Лидером рейтинга по-прежнему является японская теннисистка Наоми Осака, второе место занимает представительница Австралии Эшли Барти, третье — Каролина Плишкова из Чехии.

Рейтинг WTA от 17 июня:

  1. Наоми Осака (Япония) — 6377 очков;
  2. Эшли Барти (Австралия) — 6125;
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;
  4. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425;
  5. Петра Квитова (Чехия) — 4925;
  6. Ангелик Кербер (Германия) — 4675;
  7. Элина Свитолина (Украина) — 3967;
  8. Симона Халеп (Румыния) — 3963;
  9. Слоан Стивенс (США) — 3682;
  10. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565.

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