Касаткина осталась на 29-м месте в рейтинге WTA

Москва, 17 июня 2019, 14:04 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на 29-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга 17 июня опубликована на сайте организации.
Среди других российских теннисисток Анастасия Павлюченкова поднялась с 46-го на 45-е место, Екатерина Александрова — с 52-го на 50-е, а Вероника Кудерметова — с 60-го на 59-е.
Лидером рейтинга по-прежнему является японская теннисистка Наоми Осака, второе место занимает представительница Австралии Эшли Барти, третье — Каролина Плишкова из Чехии.
Рейтинг WTA от 17 июня:
- Наоми Осака (Япония) — 6377 очков;
- Эшли Барти (Австралия) — 6125;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5685;
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 5425;
- Петра Квитова (Чехия) — 4925;
- Ангелик Кербер (Германия) — 4675;
- Элина Свитолина (Украина) — 3967;
- Симона Халеп (Румыния) — 3963;
- Слоан Стивенс (США) — 3682;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565.