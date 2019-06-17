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Гендиректор ФК «Сибирь»: история клуба завершена

Спорт

«Сибирь» больше не будет существовать, вместо неё создан новый клуб

Новосибирск, 17 июня 2019, 13:54 — REGNUM  История футбольного клуба «Сибирь» завершена. Об этом заявил генеральный директор клуба Константин Кричевский, 17 июня сообщает «Чемпионат».

"История «Сибири» закончена, клуб больше не будет существовать», — сказал Кричевский.

Он добавил, что в Новосибирске создан новый футбольный клуб, у которого будет новое руководство и новое название — ФК «Новосибирск».

Отметим, что «Сибирь» прекратила существование из-за долгов перед футболистами, персоналом и стадионом. Власти региона решили создать новый клуб, на котором нет задолженности.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирские власти решили создать новый «достойный» ФК вместо «Сибири»

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