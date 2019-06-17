Испанский тренер формально возглавит «Рубин»

Казань, , 13:20 — REGNUM Формальным главным тренером казанского «Рубина» станет испанский специалист Эдуардо Докампо. Об этом сообщает Спорт Бизнес Online.

Отмечаается, что Докампо вошёл в тренерский штаб Романа Шаронова в «Рубине». В ближайшее время он должен получить разрешение на работу в России.

Докампо формально займёт должность главного тренера «Рубина», поскольку у Шаронова отсутствует соответствующая тренерская лицензия Добавим, что Докампо уже работал в «Рубине» в молодежной академии.

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