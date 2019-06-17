«Вопиющий случай»: президент ФКС России о миллионах на Moscow Cyber Cup

Москва, , 14:58 — REGNUM Президент Федерации Компьютерного Спорта России Дмитрий Смит прокомментировал проведение скандального киберспортивного турнира Moscow Cyber Cup. По его мнению, организацией мероприятия занимались «недобросоветсные подрядчики». Об этом Смит сообщил корреспонденту ИА REGNUM 17 июня.

«У киберспортивных событий есть своя специфика, к сожалению, не все организаторы развлекательных мероприятий понимают это, переоценивая свои возможности. Если говорить о конкретном турнире — Moscow Cyber Cup по FIFA: очень жаль, что проведением мероприятия занимались недобросовестные подрядчики. Это вопиющий случай некомпетентности, а озвученные в СМИ колоссальные суммы — поражают», — заявил Дмитрий Смит.

Также президент ФКС России отметил, что огромная площадка ЦСКА Арена совсем не подходит для проведения соревнований по FIFA. Дополнительно ФКС России указывает, что не является ни организатором, ни соорганизатором, ни инфопартнёром прошедшего турнира.

Напомним, киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19 прошёл в Москве 15 июня 2019 года. На его проведение власти Москвы выделили около 30 млн рублей, однако на само мероприятие пришли чуть более 10 зрителей. Пик онлайн-трансляции турнира на Twitch же достиг всего лишь 136 зрителей.

При этом изначально мероприятие носило статус международного турнира с выделенными средствами на перелёт и проживание каждого из иностранных участников. Но за месяц до проведения организаторы сменили статус соревнований на «российский» и отменили приглашения зарубежных спортсменов.

Проведение турнира также прокомментировала ведущая Мария Командная. Она заявила, что организаторы мероприятия занимаются «распилом денег».

https://twitter.com/komandnaya/status/1140192926498246656

Дело в том, что Мария Командная и Евгений Савин указаны ведущими мероприятия в документах на сайте госзакупок. В таблице прописано, что каждый из них должен был получить гонорар в 450 тыс. рублей за проведение Moscow Cyber Cup. Вот только сами ведущие об этом не знали и на мероприятии не присутствовали.

На деле мероприятие вёл блогер Никита Ковальчук. Причём, по заявлению самого Ковальчука, о возможном участии Командной и Савина он не знал, а своё согласие на участие в турнире дал ещё несколько месяцев назад.

Позже пользователь Twitter с ником Dmitry обнаружил, что фамилии Командной и Савина указаны в документации в описании начальной максимальной цены контракта. По факту же тендер на проведение мероприятия выиграло ООО «Арт-Альянс и КО», запросившее меньшую цену за свои услуги. В конечной смете указана цена на услуги пары ведущих в 176 тыс. рублей на каждого. Правда, это всё ещё не объясняет того, почему всё мероприятие вёл один Никита Ковальчук.

Судя по смете расходов, финальная сумма проведения всего мероприятия оказалось ниже заявленной изначально. Так, вместо чуть более 4, 5 млн рублей турнир обошёлся примерно в 3, 7 млн рублей. Из них 680 тысяч рублей ушли на выступление группы Burito — участники коллектива даже сделали фотографии на фоне пустых трибун ЦСКА Арены. Также, исходя из сметы, почти по 100 тысяч рублей ушло на выступление шоу мимов, народного ансамбля, театра ростовых кукол и кавер-группы.

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