«Барселона» и «Реал» претендуют на 16-летнего полузащитника «Фулхэма»

Лондон, , 12:55 — REGNUM Полузащитник «Фулхэма» Харви Эллиотт может перейти в «Барселону» или «Реал». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 16-летний Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов. Оба клуба готовы заплатить за игрока €225 тыс. Также на хавбека претендует «РБ Лейпциг».

В прошедшем сезоне Эллиотт Эллиотт сыграл три матча за первую команду «Фулхэма». Он стал самым молодым игроком, сыгравшим в матче АПЛ.

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