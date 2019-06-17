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«Барселона» и «Реал» претендуют на 16-летнего полузащитника «Фулхэма»

Спорт

Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов

Лондон, 17 июня 2019, 12:55 — REGNUM  Полузащитник «Фулхэма» Харви Эллиотт может перейти в «Барселону» или «Реал». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 16-летний Эллиотт может продолжить карьеру в одном из испанских грандов. Оба клуба готовы заплатить за игрока €225 тыс. Также на хавбека претендует «РБ Лейпциг».

В прошедшем сезоне Эллиотт Эллиотт сыграл три матча за первую команду «Фулхэма». Он стал самым молодым игроком, сыгравшим в матче АПЛ.

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