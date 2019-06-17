«Лейкерс» намерены купить форварда «Торонто» Леонарда

Лос-Анджелес, США, 17 июня 2019, 12:44 — REGNUM Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» намерен купить форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда. Об этом сообщает The Ringer.
Отмечается, что «Лейкерс» предпримут попытку заполучить Леонарда, если в летнее межсезонье он выйдет на рынок свободных агентов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонард признан самым ценным игроком финала НБА, в котором «Торонто» обыграл «Голден Стэйт».
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