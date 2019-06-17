Защитник Понкрашов покинул УНИКС

Казань, , 12:18 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба УНИКС Антон Понкрашов покинул казанский клуб. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что у баскетболиста завершился срок контракта. Стороны не стали продлевать сотрудничество.

Напомним, 33-летний Понкрашов играл в составе УНИКСа с 2014 года. Вместе с командой он выигрывал серебряные и бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

В прошедшем сезоне Понкрашов сыграл в 32 встречах, в которых набирал 6,5 очка и делал 1,9 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

Читайте также: ЦСКА может продлить контракт с защитником Хэкеттом