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Тотти может покинуть пост технического директора «Ромы»

Спорт

Тотти не устраивает то, что он не участвует в принятии решений в «Роме»

Рим, 17 июня 2019, 12:09 — REGNUM  Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти, занимающий должность технического директора клуба, принял решение покинуть клуб. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, Тотти проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о своём решении. Отмечается, что Тотти не устраивает то, что он не участвует в принятии решений в «Роме».

Напомним, Тотти провёл всю свою карьеру в «Роме», дебютировав за юношескую команду в 1989 году и сыграв первый матч за основной состав в 1992 году. Он завершил карьеру в 2017 году, после чего сразу получил должность в структуре клуба.

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