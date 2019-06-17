«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

Манчестер, Великобритания, , 11:02 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены французскому полузащитнику Полю Погба.

Ранее сообщалось, что Погба заявил о своей готовности покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить игровую карьеру в другом клубе.

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