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«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

Спорт

Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены Погба

Манчестер, Великобритания, 17 июня 2019, 11:02 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, Ракитич и Коутиньо рассматриваются в качестве потенциальной замены французскому полузащитнику Полю Погба.

Ранее сообщалось, что Погба заявил о своей готовности покинуть «Манчестер Юнайтед» и продолжить игровую карьеру в другом клубе.

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