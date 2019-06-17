ПСЖ готов продать Неймара, если получит выгодное предложение

Париж, , 10:18 — REGNUM Французский ПСЖ может продать бразильского форварда Неймара. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации издания, клуб готов продать нападающего в летнее межсезонье, если получит выгодное предложение. При этом в клубе не готовы отпустить игрока меньше чем за €222 млн, за которые он был куплен у «Барселоны».

Напомним, в 2017 году Нейма перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира. В прошедшем сезоне он сыграл в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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