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Имран Хан поддержал сборную Пакистана по крикету перед матчем с Индией

Спорт

Премьер-министр Пакистана в прошлом был профессиональным игроком в крикет

Исламабад, 17 июня 2019, 09:45 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан поддержал национальную сборную по крикету перед матчем с принципиальным соперником — сборной командой Индии, соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице главы правительства в социальной сети Twitter.

Ожидаемый матч чемпионата мира пройдет в Великобритании на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер.

«Учитывая напряженность противостояния, обе команды будут находится под сильным давлением, исход матча решит сила разума», — написал в Twitter премьер-министр Пакистана.

Напомним, глава пакистанского правительства Имран Хан в прошлом был профессиональным игроком в крикет, что усиливает его интерес к указанному противостоянию.

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