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Калужский боксер завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации

Спорт

Алексей Егоров техническим нокаутом победил соперника с Украины

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Калужский боксер завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации
Иллюстрация: Allboxing.ru
Алексей Егоров техническим нокаутом победил соперника с Украины

Обнинск, Калужская область, 17 июня 2019, 09:15 — REGNUM  Единственный профессиональный боксер из Обнинска Калужской области Алексей Егоров 16 июня в Екатеринбурге в 12-раундовом поединке техническим нокаутом уже в третьем раунде завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

Как сообщает по этому поводу калужская областная телерадиокомпания «Ника», Егоров дважды отправлял соперника с Украины Романа Головащенко на пол — во втором и третьем раундах, после второго падения судья решил остановить поединок.

Первоначально российский боксер должен был встретиться с бывшим претендентом на титул чемпиона мира кубинцем Майком Пересом, но того заменил Головащенко.

На сегодняшний день боксер из Обнинска провел девять боёв, во всех одержал победу, в семи из которых — нокаутом. В активе представителя Украины Романа Головащенко было 20 побед (18 нокаутом) и четыре поражения.

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