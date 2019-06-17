Калужский боксер завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации

Обнинск, Калужская область, , 09:15 — REGNUM Единственный профессиональный боксер из Обнинска Калужской области Алексей Егоров 16 июня в Екатеринбурге в 12-раундовом поединке техническим нокаутом уже в третьем раунде завоевал золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг.

Как сообщает по этому поводу калужская областная телерадиокомпания «Ника», Егоров дважды отправлял соперника с Украины Романа Головащенко на пол — во втором и третьем раундах, после второго падения судья решил остановить поединок.

Первоначально российский боксер должен был встретиться с бывшим претендентом на титул чемпиона мира кубинцем Майком Пересом, но того заменил Головащенко.

На сегодняшний день боксер из Обнинска провел девять боёв, во всех одержал победу, в семи из которых — нокаутом. В активе представителя Украины Романа Головащенко было 20 побед (18 нокаутом) и четыре поражения.