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Карякин выиграл шахматный турнир по блицу «Армагеддон»

Спорт

В финале Карякин обыграл Яна Непомнящего со счётом 2:0 по партиям

Москва, 17 июня 2019, 08:53 — REGNUM  Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл шахматный турнир по блицу «Армагеддон». Об этом сообщает «Матч ТВ».

В финале Карякин обыграл соотечественника Яна Непомнящего со счётом 2:0 по партиям. Замкнул тройку ещё один российский шахматист Владимир Крамник.

Отметим, что турнир «Армагеддон» стал первым в истории шахмат, который был разработан под телевизионный формат. Соревнования проходили с 10 по 16 июня в Москве. Суммарный призовой фонд составил $50 тыс.

Добавим, что шахматисты играли две партии по три минуты. В случае равенства проводился «армагеддон» — спортсмен, играющий белыми, получает больше времени на партию (пять минут к четырём), однако в случае ничьей победителем становится тот, кто играл чёрными.

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