Шубенков в падении победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Рабат, , 08:14 — REGNUM Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате (Марокко). Шубенков пробежал дистанцию за 13,12 секунды.

Вторым финишировал британский спортсмен Эндрю Поцци, его результат составил 13,30 секунды. Замкнул тройку Габриэл Константину из Бразилии, пробежавший за 13,41 секунды.

https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1140344410967875584

Отметим, что на финише ямайский спортсмен Омар Маклеод споткнулся о последнее препятствие, из-за чего потерял равновесие и сбил Шубенкова. Однако российский бегун, падая, всё же пересёк финишную черту первым.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Риме.

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