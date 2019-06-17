ФК «Енисей» объявил о назначении нового главного тренера

Красноярск, , 08:02 — REGNUM Новым главным тренером красноярского «Енисея» стал наставник молодёжной команды Александр Алексеев. Об этом сообщается на сайте клуба.

Вместе с Алексеевым в команде будет работать Виталий Пьянченко, который назначен тренером вратарей. Также в тренерский штаб войдёт Артём Баранов.

Отметим, что, будучи игроком, Алексеев сыграл 301 матч за красноярские «Автомобилист» и «Металлург» (предыдущие названия «Енисея»), а с 2004 года возглавлял молодёжную команду клуба.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 «Енисей» выбыл из премьер-лиги в ФНЛ, заняв последнее место в турнирной таблице. После этого с поста главного тренера команды ушёл Дмитрий Аленичев.

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