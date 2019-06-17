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В Неаполе со стены дома сняли табличку в честь Сарри

Спорт

Это произошло из-за того, что Сарри стал главным тренером «Ювентуса»

Неаполь, Италия, 17 июня 2019, 07:54 — REGNUM  Табличку в честь бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри сняли со стены дома в Неаполе. Об этом сообщает TuttoNapoli.

Отмечается, что это произошло из-за того, что Сарри стал главным тренером туринского «Ювентуса».

На табличке было написано: «Здесь родился команданте Сарри. Жители Неаполя благодарят архитектора красоты. Прощай навсегда, команданте!»

Напомним, Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда два раза занимала второе место в чемпионате Италии. В сезоне 2018/19 Сарри тренировал лондонский «Челси», с которым выиграл Лигу Европы.

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