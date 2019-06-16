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В Петербурге открылся Кубок по пляжному футболу — фоторепортаж

Спорт

Санкт-Петербург открыл Кубок по пляжному футболу среди женщин

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В Петербурге открылся Кубок по пляжному футболу — фоторепортаж
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Санкт-Петербург, 16 июня 2019, 16:50 — REGNUM  С 14 по 30 июня в Санкт-Петербурге проходит Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди женщин. Лучшие женские команды города будут бороться за звание «Чемпиона» на территории спортивного комплекса «Нова Арена».

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Команда готова к матчу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Команда готова к матчу
1
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
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Песок создаёт препятствие игрокам
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Песок создаёт препятствие игрокам
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На защите
Андрей Пронин © ИА REGNUM
На защите

Пляжный футбол с каждым годом набирает популярность среди зрителей. Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы, как, например, удары в падении через себя — «ножницами» или «бисиклетами». Компактные размеры игрового поля (28 на 37 м) позволяют игрокам забивать практически из любого положения, даже прямым ударом от своих ворот. Поэтому за игру можно увидеть порядка 60-ти ударов по воротам соперника. Голы в среднем забиваются каждые 3−4 минуты.

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Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
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Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы
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Совещание перед матчем
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Совещание перед матчем
10
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
17
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
31
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
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Командная стратегия
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Командная стратегия
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Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Женские команды по пляжному футболу не уступают в профессионализме мужским, при этом соревнования с участием женщин можно назвать более зрелищными и напряженными.

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Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
53
Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы
51
Игровой момент
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игровой момент
32
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
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Игроки разминаются перед матчем
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Игроки разминаются перед матчем

В этом году в Кубке участвую 6 команд. Соревнование проводится в один «гладкий» круг по принципу «каждый с каждым», а очерёдность туров определяется случайным образом с помощью жеребьевки Победитель и призёры первой лиги определяются по итогам одного круга.

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Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
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Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
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Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок Санкт-Петербурга среди женских команд по пляжному футболу сезона 2019 года

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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