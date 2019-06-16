В Петербурге открылся Кубок по пляжному футболу — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM С 14 по 30 июня в Санкт-Петербурге проходит Кубок Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди женщин. Лучшие женские команды города будут бороться за звание «Чемпиона» на территории спортивного комплекса «Нова Арена».

Пляжный футбол с каждым годом набирает популярность среди зрителей. Песок вынуждает игроков импровизировать, использовать красивые технические приёмы, как, например, удары в падении через себя — «ножницами» или «бисиклетами». Компактные размеры игрового поля (28 на 37 м) позволяют игрокам забивать практически из любого положения, даже прямым ударом от своих ворот. Поэтому за игру можно увидеть порядка 60-ти ударов по воротам соперника. Голы в среднем забиваются каждые 3−4 минуты.

Женские команды по пляжному футболу не уступают в профессионализме мужским, при этом соревнования с участием женщин можно назвать более зрелищными и напряженными.

В этом году в Кубке участвую 6 команд. Соревнование проводится в один «гладкий» круг по принципу «каждый с каждым», а очерёдность туров определяется случайным образом с помощью жеребьевки Победитель и призёры первой лиги определяются по итогам одного круга.

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