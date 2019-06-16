«Филадельфия» отправила защитника Макдональда на драфт отказов

Филадельфия, США, , 16:04 — REGNUM Канадский защитник Эндрю Макдональд покинет хоккейный клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», сообщает 16 июня официальный сайт команды

Клуб поместил своего 32-летнего игрока на безусловный драфт отказов, чтобы расторгнуть с ним контракт.

Отметим, Эндрю Макдональд играл за «Филадельфию» с 2014 года. До этого выступал в команде «Нью-Йорк Айлендерс». Его соглашение с клубом было рассчитано на шесть лет на общую сумму 30 млн долларов и у него оставался ещё год в запасе.

Напомним, в нынешнем сезоне хоккеист сыграл за клуб в 47 матчах регулярного чемпионата и сделал в них девять результативных передач.