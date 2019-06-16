Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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ХК «Динамо» заключил контракт с нападающим Петерссоном

Спорт

Хоккеист является одним из лучших снайперов КХЛ по итогам сезона

Москва, 16 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Московский хоккейный клуб «Динамо» заключил контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном, сообщает 16 июня пресс-служба московской команды.

Также сообщается, что соглашение с хоккеистом, являющимся одним из лучших снайперов КХЛ по итогам сезона, заключено сроком на один сезон.

Отметим, в прошлом сезоне игрок выступал в составе казахской команды «Барыс», за которую он сыграл в 51 матче и набрал в них 45 (23 шайбы + 22 результативные передачи) очков. В восьми играх плей-офф забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в минувшем сезоне московское «Динамо» дошло до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором уступила нынешнему обладателю этого трофея — московскому ЦСКА.

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