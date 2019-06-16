ХК «Динамо» заключил контракт с нападающим Петерссоном

Москва, , 15:49 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо» заключил контракт со шведским нападающим Андре Петерссоном, сообщает 16 июня пресс-служба московской команды.

Также сообщается, что соглашение с хоккеистом, являющимся одним из лучших снайперов КХЛ по итогам сезона, заключено сроком на один сезон.

Отметим, в прошлом сезоне игрок выступал в составе казахской команды «Барыс», за которую он сыграл в 51 матче и набрал в них 45 (23 шайбы + 22 результативные передачи) очков. В восьми играх плей-офф забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, в минувшем сезоне московское «Динамо» дошло до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, в котором уступила нынешнему обладателю этого трофея — московскому ЦСКА.