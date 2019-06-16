СМИ: «Реал» может продать Васкеса и отдать в аренду Диаса

Мадрид, , 15:26 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» может выставить на продажу своего форварда Лукаса Васкеса и отдать в аренду полузащитника Браима Диаса, сообщает 16 июня Marca.

По данным источника, мадридский клуб выставляет Васкеса на продажу из-за приобретения двух форвардов — голландца Эдена Азара и испанца Родриго, так как теперь игровое время футболиста уменьшится. При этом сам 27-летний Васкес хотел бы остаться в клубе.

Также в клубе хотят, чтобы 19-летний Диас, которого руководство мадридской команды продавать не хочет, сыграл в следующем сезоне не менее 40 матчей. Однако это маловероятно для хавбека в составе «Реала».

Отметим, в минувшем сезоне Лукас Васкес сыграл за «Реал» в 31 матче и отметился в них одним голом и тремя результативными передачами. Браим Диас сыграл в 9 матчах за клуб и забил в них 1 мяч и сделал одну голевую передачу.