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СМИ: «Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»

Спорт

Сам футболист не хотел бы покидать свой нынешний клуб

Ливерпуль, Великобритания, 16 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Футбольный клуб «Ливерпуль» отказался продавать своего египетского форварда Мохамеда Салаха командам «Ювентусу» из Турина и мадридскому «Реалу», сообщает 16 июня The Mirror.

Ранее сообщалось, что оба клуба предложили «Ливерпулю» по 150 млн евро за 27-летнего футболиста и что отношения между Салахом и главным тренером ливерпульского клуба Юргеном Клоппом стали гораздо хуже.

При этом отмечается, что сам футболист не хотел бы покидать свой нынешний клуб.

Напомним, в прошедшем сезоне Мохамед Салах сыграл за «Ливерпуль» в 52 матчах и смог в них забить 27 голов и сделать 13 результативных передач. Также футболист стал победителем Лиги чемпионов в составе нынешнего клуба.

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Футбол
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