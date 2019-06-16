Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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СМИ: «Эвертон» ожидает предложения от «Ньюкасла» по Влашичу

Спорт

Если такого не последует, клуб готов продать хорвата московскому ЦСКА примерно за 12 млн фунтов

Ливерпуль, Великобритания, 16 июня 2019, 13:49 — REGNUM  Футбольный клуб английской премьер лиги «Эвертон» ждет предложения от команды «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу своего хорватского хавбека Николы Влашича, сообщает 16 июня The Sun.

Также, по информации источника, в случае если от «Ньюкасла» не последует более выгодного предложения, «Эвертон» готов продать 21-летнего хорвата московскому клубу ЦСКА за сумму примерно в 12 млн фунтов.

При этом руководство ливерпульского клуба предпочитает продать своего полузащитника в английский клуб, однако «Ньюкасл» не хочет платить такую же как ЦСКА сумму за трансфер футболиста.

Отметим, в прошедшем сезоне Никола Влашич сыграл за «Эвертон» в 25 матчах и отметился в них 5 голами и 5 результативными передачами.

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Футбол
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