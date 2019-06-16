СМИ: «Зенит» заинтересовался защитником «Наполи» Руем

Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» намерен получить в свой состав португальского защитника команды «Наполи» Мариу Руя, сообщает 16 июня Tuttosport.

По данным источника, в услугах 28-летнего футболиста также заинтересованы «Милан», «Атланта» из Бергамо и «Шальке-04» из Гельзенкирхена. При этом санкт-петербургский клуб несколько раз просматривал футболиста. Текущий контракт Руя с «Наполи» рассчитан до 2022 года.

Отметим, в минувшем сезоне провел за «Наполи» 31 матч и отметился в них одним мячом и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt трансферная стоимость игрока составляет 12 млн евро.