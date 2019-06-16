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СМИ: Бывший форвард ЦСКА может перейти в «Сампдорию»

Спорт

Московский клуб и футболист разорвали контракт в мае по обоюдному согласию сторон

Москва, 16 июня 2019, 13:32 — REGNUM  Бывший уругвайский нападающий футбольного московского клуба ЦСКА Абель Эрнандес может перейти в итальянский футбольный клуб серии А «Сампдория», сообщает 16 июня Goal.com.

По данным источника, 28-летнего футболиста уже предложили клубу из Генуи.

Также ранее сообщалось, что футболист может войти в состав испанской команды «Сельта».

Отметим, Абель Эрнандес перешел в московский ЦСКА летом 2018 года на правах свободного агента и сыграл за клуб в 15 матчах, отметившись в них тремя мячами и одной результативной передачей. В мае футболист и ЦСКА расторгли контракт игрока по обоюдному согласию.

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