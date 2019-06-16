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«Коламбус» подписал соглашение со шведским форвардом Лильей

Спорт

Контракт рассчитан на один год

Колумбус, США, 16 июня 2019, 13:14 — REGNUM  Хоккейный клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» заключил соглашение с шведским нападающим Якобом Лильей, об этом 16 июня информирует официальный сайт «Джекетс».

Клуб заключил с 25-летним нападающим, который в прошлом сезоне выступал в составе стокгольмской команды «Юркгорден», контракт сроком на один год.

Отметим, в минувшем сезоне Якоб Лилья сыграл за свой клуб в 52 матчах и набрал в них 37 (12 шайб + 25 результативных передач) очков при 18 минутах штрафа. В девятнадцати играх плей-офф набрал 8 (3 шайбы + 5 результативных передач) очков.

Напомним, клуб «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне 2018/19 дошел до полуфинала восточной конференции НХЛ, где уступил команде «Бостон Брюинз» со счетом 4−2.

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