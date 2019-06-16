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Далакян защитил свой титул чемпиона WBA, нокаутировав Таворнхама

Спорт

Рефери присудил таиландцу поражение в десятом раунде техническим нокаутом

Киев, 16 июня 2019, 13:14 — REGNUM  Украинский боксер Артем Далакян, являющийся чемпионом мир по версии Всемирной боксерской ассоциации, победил таиландца Саравута Таворнхама в поединке, проходившем 16 июня в Киеве в рамках вечера профессионального бокса.

Далакян сразу уверенно доминировал на ринге и к третьему раунду перевел бой почти в односторонний, однако Таворнхам проявил стойкость и держал удары своего оппонента. В десятом раунде рефери остановил бой за явным преимуществом Далакяна и присудил таиландцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, это девятнадцатая победа (14 — нокатуом) непобежденного 30-летнего Далакяна и третья его удачная защита пояса чемпиона WBA в наилегчайшей весовой категории. Для 27-летнего Таворнхама это второе поражение при 20 победах (15 — нокаутом).

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