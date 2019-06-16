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СМИ: «Бавария» может арендовать форварда Бэйла у «Реала»

Спорт

Мюнхенский клуб собирается арендовать 29-летнего нападающего сроком на один сезон

Мюнхен, Германия, 16 июня 2019, 11:58 — REGNUM  Валлийский форвард футбольного клуба «Барселона» Гарет Бэйл может провести следующий сезон в мюнхенской «Баварии», сообщает 16 июня The Sun.

По информации источника, мюнхенский клуб собирается арендовать 29-летнего нападающего сроком на один сезон.

Также отмечается, что главный тренер «Баварии» Нико Ковач планирует в лице Бэйла получить замену ушедшим из клуба хавбекам голландцу Арьену Роббену и французу Франку Рибери.

Отметим, также Гари Бэйлом интересовались такие клубы английской Премьер-лиги как «Манчестер Юнайтед», однако их отпугнула склонность футболиста к травмам и его высокая зарплата (примерно 390 тысяч фунтов в неделю). При этом в «Реале» хотели бы футболиста продать.

Напомним, в сезоне 2018/19 Гарет Бэйл сыграл за «Реал» в 42 матчах и отметился в них 14 голами и 6 результативными передачами.

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