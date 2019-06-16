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Харт выиграл бой с Баррерой в первом полутяжелом весе

Спорт

По окончании поединка все три судьи единогласно отдали победу Харту со счетом 99:90, 96:93, 97:92

Харт выиграл бой с Баррерой в первом полутяжелом весе
Цитата из мф Метеор на ринге. реж. Борис Дежкин. 1970. СССР
Боксеры

Лас-Вегас, США, 16 июня 2019, 11:43 — REGNUM  Американский боксер Джесси Харт одержал верх над кубинцем Салливаном Баррерой в своем дебютном поединке в первом полутяжелом весе, проходившем в андеркарде боя супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Тома Шварца на ринге арены MGM Grand в Лас-Вегасе.

Это был десятираундовый бой двух бывших претендентов на титул чемпиона мира, и первая его половина проходила в примерно равной борьбе. Во второй американец прибавил, что привело к том, что Баррера оказался в нокдауне в восьмом раунде. В оставшихся двух Харт продолжал набирать очки, что и сказалось на итоговом результате.

По окончании поединка все три судьи единогласно отдали победу Харту со счетом 99:90, 96:93, 97:92.

Отметим, это 26-я победа (21 — нокаутом) Харта в его профессиональной карьер при двух поражениях. Для Барреры это третье поражение при 22 победах (14 — нокаутом).

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