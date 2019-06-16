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СМИ: Уокер будет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов

Спорт

Текущий контракт игрока заканчивается летом нынешнего года

Лос-Анджелес, США, 16 июня 2019, 10:57 — REGNUM  Разыгрывающий баскетбольной команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокер может продолжить свою игровую карьеру в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает 16 июня журналист The New York Times Марк Стейн в своем Twitter.

По информации источника, 29-летний баскетболист станет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов, на который игрок выйдет после окончания действия его текущего контракта с «Шарлотт» летом нынешнего года.

Отметим, Кемба Уокер играет в «Шарлотт» с 2011 года и дважды с клубом выходил в плей-офф, где также оба раза клуб выбывал в первом раунде из дальнейшей борьбы. В минувшем сезоне игрок провел 82 матча в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем по 25,6 очка, делая 4,4 подбора и отдавая по 5,9 передачи за игру.

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Баскетбол
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