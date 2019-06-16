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Норвежский форвард Холанд стал лучшим бомбардиром молодежного ЧМ-2019

Спорт

Все 9 мячей футболист забил в матче его команды со сборной Гондураса

Норвежский форвард Холанд стал лучшим бомбардиром молодежного ЧМ-2019
Werner100359
Эрлинг Брёут Холанд

Осло, 16 июня 2019, 10:03 — REGNUM  Нападающий молодежной сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром молодежного первенства 2019 года для игроков не старше 20 лет.

18-летний нападающий записал на свой счет на турнире 9 мячей, что позволило ему стать лучшим бомбардиром турнира. Все 9 мячей футболист забил в матче его команды со сборной Гондураса, закончившимся со счетом 12:0 в пользу Норвегии. В других играх чемпионата футболист отличиться не смог.

При этом Холанд опередил на 5 мячей ближайших соперников по данному показателю — сенегальца Амаду Санья, итальянца Андреа Пинамонти, американца Себастьяна Сото и украинца Даниила Сикана.

Отметим, сборная Норвегии не смогла пройти на молодежном чемпионате мира дальше группового этапа, уступив командам Уругвая и Новой Зеландии.

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Футбол
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