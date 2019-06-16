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СМИ: Недвед проведет переговоры по трансферу Погбы и де Лигта

Спорт

«Ювентус» претендует на обоих игроков

СМИ: Недвед проведет переговоры по трансферу Погбы и де Лигта
Иллюстрация: Forzajuve.ru
Павел Недвед

Монте-Карло, Монако, 16 июня 2019, 10:03 — REGNUM  Вице-президент туринского футбольного клуба «Ювентус» Павел Недвед отправился в Монте-Карло для переговоров с известным агентом Мино Райолой, сообщает 16 июня Tuttosport.

По данным источника, предметом переговоров станет возможность перехода в «Ювентус» французского полузащитника клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы и защитника «Аякса» Матйеса де Лигта, являющихся клиентами Райолы.

Отметим, как ранее сообщалось, «МЮ» готов продать Погба за 170 млн евро, а на де Литта также претендуют клубы «Пари Сен-Жермен» и «Барселона».

Напомним, Поль Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 млн евро. В текущем сезоне сыграл в 35 матчах за клуб и отметился в них 13 голами и 9 результативными передачами. Матейс де Лигт сыграл за «Аякс» в минувшем сезоне в 55 матчах и отметился в них 7 голами и 4 голевыми передачами. Текущие контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2021 года.

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Футбол
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