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«Питтсбург» обменял защитника Мяятту в «Чикаго»

Спорт

Взамен клуб получил немецкого форварда Доминика Кагуна

Питтсбург, США, 16 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Хоккейный клубы НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блекхоукс» совершили обмен игроками, сообщает 16 июня пресс-служба лиги.

«Пингвинз» отправили в Чикаго своего финского защитника Олли Мяятту, а взамен получили немецкого форварда «Блекхоукс» Доминика Кагуна и право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2019 года.

Отметим, в завершившемся сезоне Олли Мяяття сыграл в 60 матчах за «Пингвинз» и набрал в них 14 (1 шайба + 13 результативных очков) очков. В одном матче плей-офф не отметился результативными действиями. Также хоккеист дважды с «Питтсбургом» становился обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017), его текущий контракт продлится ещё три года, а зарплата составляет 4 млн долларов за сезон.

Напомним, для Доминика Кагуна сезон 2018/19 был первым в НХЛ и он провел в составе «Чикаго» 82 мачта в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 37 (13 шайб + 24 результативные передачи) очков. Его контракт новичка с зарплатой 925 тысяч за сезон действителен ещё на год.

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