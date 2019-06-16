Тайсон Фьюри победил Шварца во втором раунде техническим нокаутом

Лас-Вегас, США, , 08:43 — REGNUM Британский боксер Тайсон Фьюри одержал верх над немцем Томом Шварцем в титульном поединке за звание интерконтинентального чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), проходившего 16 июня на ринге арены MGM Grand в Лас-Вегасе.

В конце второго раунда британец отправил своего оппонента в нокдаун, а затем обрушил на него такой град, оставшихся безответными, ударов, что судья вынужден был остановить бой и присудить немцу поражение техническим нокаутом ввиду явного преимущества Фьюри.

Данная победа стала для бывшего чемпиона WBO, IBF, WBA и IBO 30-летнего Тайсона Фьюри 28-й в карьере (19 нокаутом) при одной ничьей и без единого поражения. Для 25-летнего Шварца это первое поражение за 25 боев.

Напомним, как ранее сообщалось, второй бой между Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером, являющемся чемпионом WBC в супертяжелом весе состоится в 2020 году. Предыдущий бой между боксерами прошел 1 декабря 2018 года и закончился с ничейным результатом.