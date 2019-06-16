На чемпионский парад «Сент-Луиса» пришло 500 тысяч человек

Сент-Луис, США, , 08:17 — REGNUM Чемпионский парад хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз», посвященный завоеванию им Кубка Стэнли нынешнего сезона, посетило 500 тысяч человек.

При этом по официальным данным население города составляет 320 тысяч человек.

Ранее губернатор штат Миссури Майк Парсон объявил официальным указом, что 15 июня 2019 года станет днем команды «Сент-Луис Блюз» во всем штате.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 июня, хоккейная команда «Сент-Луис Блюз» одержала победу над хоккеистами «Бостон Брюинз» в седьмом мачте финальной серии плей-офф кубка Стэнли нынешнего сезона со счетом 4:1 и стала обладателем данного трофея первый раз в своей истории.

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