СМИ: Неста может стать главным тренером «Фрозиноне»

Фрозиноне, Италия, , 08:16 — REGNUM Бывший защитник футбольных клубов «Милан», «Лацио» и сборной Италии Алессандро Неста может стать новым главным тренером команды «Фрозиноне», сообщает 16 июня Sky Sport Italia.

Это пост стал вакантным после того как по окончании сезона его покинул Марко Барони.

Также сообщается, что руководство клуба уже пришло к соглашению с Нестой. Ещё одним претендентом на данную должность, по данным источника, назывался главный тренер команды «Эллас Верона» и также в прошлом известный футболист Фабио Гроссо, однако руководство «Фрозиноне» сделало выбор в пользу Несты.

Отметим, в минувшем сезоне Алессандро Неста был главным тренером команды «Перуджу», которая под его руководством вышла в плей-офф за выход в итальянскую серию А, где проиграла команде «Верона» в первом раунде.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 клуб «Фрозиноне» вылетел из высшей лиги чемпионата Италии по футболу.