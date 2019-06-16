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СМИ: «МС» заинтересовался хавбеком «Барселоны» Куотиньо

Спорт

Футболист разочарован своей неудачной адаптацией в команде «Барселона»

СМИ: «МС» заинтересовался хавбеком «Барселоны» Куотиньо
Dean Jones
Филлипе Коутиньо

Манчестер, Великобритания, 16 июня 2019, 07:26 — REGNUM  Бразильским полузащитником футбольного клуба «Барселона» Филлипе Коутиньо заинтересовалась команда «Манчестер Сити», сообщает 15 июня Marca.

При этом у руководства «МС» есть некоторые сомнения в целесообразности приобретения 26-летнего бразильца, так как в команде большое количество игроков, могущих его заменить.

Также ранее стало известно, что сам футболист разочарован своей неудачной адаптацией в команде «Барселона» и поэтому хотел бы сменить свой текущий клуб, о чем он уведомил своего агента и руководство каталонцев.

Отметим, в прошедшем сезоне Филлипе Коутиньо сыграл за «Барселону» в 54 матчах и отметился в них 11 голами и 5 результативными передачами. Его текущий контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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