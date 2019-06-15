Зеленский поздравил футболистов молодежной сборной Украины с победой на ЧМ

Киев, , 22:32 — REGNUM Футболистов молодежной сборной Украины, переигравших в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) в польском Лодзе команду Южной Кореи, поздравил президент страны Владимир Зеленский.

«U-20 сборная Украины по футболу — вы невероятные! — написал Зеленский на своей странице в Twitter. — Вы — победители, вы — наша надежда, вы — свидетельство того, что Украина сможет все».

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня сборная Украины, переигравшая в решающем матче команду Южной Кореи, стала чемпионом мира (ЧМ) по футболу среди игроков не старше 20 лет. Спортивная битва прошла в польском Лодзи и завершилась со счетом 3:1.

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