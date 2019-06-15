Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ по футболу

Варшава, , 22:20 — REGNUM Чемпионом мира (ЧМ) по футболу среди игроков не старше 20 лет стала молодежная сборная Украины, переигравшая в решающем матче команду Южной Кореи. Встреча, прошедшая 15 июня на стадионе «Видзева» в польском Лодзи, завершилась со счетом 3:1.

Героями встречи в составе победителей стали нападающий Владислав Супряга (дубль) и полузащитник Георгий Цитаишвили. У проигравших голевыми действиями отметился хавбек Ли Кан Ин.

Таким образом, по итогам встречи сборная Украины впервые заняла первое место на ЧМ среди игроков до 20 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня сборная Эквадора по футболу, обыгравшая с минимальным преимуществом команду Италии, заняла третье место на ЧМ среди игроков до 20 лет. Встреча прошла в польском городе Гдыня и завершилась со счетом 1:0.

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