СМИ: «Барселона» начала переговоры о приобретении защитника «Боруссии»

Барселона, Испания, , 15:38 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» заинтересовался португальским защитником дортмундской команды «Боруссия» Рафаэлом Герейру, сообщает 15 июня Diario Sport.

По данным источника, каталонский клуб уже начал переговоры о трансфере 25-летнего португальца, ранее отказавшегося от продления контракта со своим текущим клубом, рассчитанным до 2020 года.

Ввиду этого обстоятельства представители «Барселоны» надеются снизить сумму в 25 млн евро, которую «Боруссия» надеется выручить за игрока.

Также сообщается, что помимо Герейры каталонский клуб рассматривает в качестве кандидатов на эту позицию бывшего испанского защитника клуба «Ливерпуль» Альберта Морено, бразильского защитника мадридского «Атлетико» Фелипе Луиса и австрийского защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабау.

Отметим, в прошедшем сезоне Рафаэл Герейро, выступающий за клуб с лета 2016 года, сыграл за «Боруссию» в 32 матчах, забил в них 6 голов и сделал 6 результативных передач.