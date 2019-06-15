Баскетболист Мозгов не уверен, что сумеет восстановиться к КМ-2019 в Китае

Орландо, США, , 15:27 — REGNUM Центровой баскетбольного клуба НБА «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не знает, успеет ли он восстановиться от травмы к Кубку мира по баскетболу для участия в нем с баскетбольной сборной России.

«Не знаю, буду ли готов к Кубку мира, пока не знаю», — приводит ТАСС слова спортсмена.

Также игрок рассказал, что его восстановление идет вперед и что он продолжает работать над собой.

Отметим, 32-летний Тимофей Мозгов перенес в январе текущего года операцию на колене, которую ему провели из-за травмы. Также из-за этого повреждения баскетболист не сыграл в НБА ни одной игры в сезоне 2018/19.

Напомним, первенство мира по баскетболу 2019 года пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября в 15 городах страны. Сборная России на групповом этапе встретится со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.