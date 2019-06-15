Хавбек Глушаков прошел медосмотр в московском ФК «Спартак»

Москва, , 14:48 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков успешно прошел предсезонное медицинское обследование в своей команде, сообщает 15 июня Сhampionat.com.

«Все в рабочем режиме», — приводит источник комментарий 32-летнего футболиста по поводу проведенного медосмотра.

Отметим, Денис Глушаков перешел в состав московского «Спартака» летом 2013 года из другой московской команды «Локомотив» за 8 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 29 матчах и отметился в них 4 голами. Также сыграл в 57 матчах в составе сборной России и забил в них 5 мячей.