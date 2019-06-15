СМИ: Конте получит от «Интера» 120 млн евро на трансферы

Милан, Италия, , 14:05 — REGNUM Новый главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Антонио Конте получит от руководства клуба на усиление состава в летнее межсезонье 120 млн евро, сообщает 15 июня Corriere dello Sport.

По данным издания, руководство клуба хочет создать команду конкурентоспособного типа и потому готово потратиться на приобретение новых игроков.

Также ожидается, что данная сумма будет потрачена новым главным тренером на трансферы бельгийского нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, боснийского форварда «Ромы» Эдина Джеко и полузащитника клуба «Кальяри» Николо Бареллы.

Отметим, на посту главного тренера команды «Интер» 49-летний Антонио Конте сменил Лучано Спалетти, под руководством которого команда финишировала в прошедшем сезоне на четвёртом месте серии А итальянского футбольного чемпионата. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.