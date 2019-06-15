ХК «Адмирал» заключил пробные контракты с Дельновым и Калашниковым

Владивосток, , 13:49 — REGNUM Хоккейный владивостокский клуб «Адмирал» подписал пробные контракты с нападающим Александром Дельновым и защитником Станиславом Калашниковым, сообщает 15 июня официальный сайт КХЛ.

25-летний Дельнов играл в сезоне 2018/19 за клуб Высшей хоккейной лиги России «Молот-Прикамье» и набрал в 52 играх регулярного чемпионата лиги 27 (14 шайб + 13 результативных передач) очков.

27-летний Калашников провел в минувшем сезоне 23 матча за череповецкий клуб КХЛ «Северсталь» и покинул его досрочно в декабре 2018 года. За это время он набрал 3 (1 шайба + 2 результативные передачи) очка и 2 минуты штрафного времени.

Напомним, пробный контракт хоккеиста — это контракт, согласно которому клуб приглашает хоккеиста на работу во время предсезонного сбора и выполнения им работы с целью определить уровень профессионализма спортсмена и возможность заключения контракта игрока с ним.