Форвард ЦСКА Грег Скотт хочет остаться в КХЛ

Москва, , 12:49 — REGNUM Канадский нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Грег Скотт твердо намерен остаться в континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает 15 июня Hockey Sverige.

По данным источника, у 31-летнего хоккеиста в настоящее время есть приглашение от шведской команды «Брюнес», однако он пока не собирается рассматривать этот вариант.

Отметим, канадец играл за ЦСКА в течение последних трех сезонов и в сезоне 2018/19 провёл за армейский клуб 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 17 (9 шайб + 8 результативных передач) очков. В 10 матчах плей-офф отметился одной шайбой.

Напомним, ЦСКА стала первой в истории КХЛ командой, которой удалось стать победительницей и регулярного чемпионата лиги, и выиграть плей-офф Кубка Гагарина.