Суббота, 15 Июня 2019 года
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Форвард ЦСКА Грег Скотт хочет остаться в КХЛ

Спорт

Хоккеист пока не собирается рассматривать предложения от шведского клуба «Брюнес»

Москва, 15 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Канадский нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Грег Скотт твердо намерен остаться в континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает 15 июня Hockey Sverige.

По данным источника, у 31-летнего хоккеиста в настоящее время есть приглашение от шведской команды «Брюнес», однако он пока не собирается рассматривать этот вариант.

Отметим, канадец играл за ЦСКА в течение последних трех сезонов и в сезоне 2018/19 провёл за армейский клуб 45 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 17 (9 шайб + 8 результативных передач) очков. В 10 матчах плей-офф отметился одной шайбой.

Напомним, ЦСКА стала первой в истории КХЛ командой, которой удалось стать победительницей и регулярного чемпионата лиги, и выиграть плей-офф Кубка Гагарина.

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