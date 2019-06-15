Хавбек Ребко объявил об окончании карьеры

Волгоград, , 12:47 — REGNUM Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России Алексей Ребко объявил об окончании своей игровой карьеры, сообщает 15 июня Sport24.

«Я принял решение завершить свою футбольную карьеру в связи с травмами, которые мешают продолжить профессиональную карьеру футболиста», — заявил футболист.

Также Ребко отметил, что, несмотря на это, он не уходит из футбола и намеревается стать тренером, для чего в настоящее время поступает в Высшую тренерскую школу при Российском государственном университете физической культуры.

Отметим, последним клубом, в котором выступал 33-летний Ребко, стала команда ФНЛ «Ротор-Волгоград». Также за свою игровую карьеру он играл в казанском «Рубине», «Москве», московском «Динамо», «Ростове», «Томи», пермском «Амкаре», владивостокском «Луче-Энергии» и «Арарате» (Москва).