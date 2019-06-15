Форвард Александр Свитов перешел в ХК «Локомотив»

Ярославль, , 12:46 — REGNUM Нападающий Александр Свитов заключил контракт с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», сообщает 15 июня пресс-служба команды.

Соглашение между 36-летним хоккеистом и ярославским клубом рассчитано сроком на один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Александр Свитов выступал в составе казанской команды «Ак Барс» и провел за нее 30 матчей (из них 2 — в плей-офф). Он набрал в этих играх 8 (1 шайба + 7 результативных передач) очков.

Напомним, игрок выступал с «Ак Барсом» с 2013 года и стал с ним обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2017/18, также является обладателем Кубка Гагарина с уфимской командой «Салават Юлаев» в сезоне 2010/11. Также играл в клубах НХЛ «Тампа» и «Коламбус» и клубах АХЛ «Сиракьюз», «Гамильтон» и «Спрингфилд».