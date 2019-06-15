Суббота, 15 Июня 2019 года
12:46:03 МСК

СМИ: Бекхэм позвал нападающего Икарди в свой клуб MLS

Спорт

Команда Бекхэма начнет выступать в MLS в 2020 году

Майами, США, 15 июня 2019, 12:45 — REGNUM  Известный в прошлом футболист Дэвид Бэкхэм пригласил аргентинского форварда миланской команды «Интер» Мауро Икради в свой клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», сообщает 15 июня Football Italia.

Команда Бекхэма начнет выступать в MLS в 2020 году, и он уже сейчас предложил аргентинцу присоединиться к ней.

При этом новый главный наставник миланского клуба Антонио Конте не рассчитывает на Икради, и потому 26-летний форвард может уйти из «Интера».

Напомним, Мауро Икради начинал минувший сезон в качестве капитана «Интера», однако из-за условий его нового контракта между ним и руководством клуба разгорелся конфликт, за который его лишили повязки капитана. После этого игрок отказался тренироваться с командой и вернулся на игровое поле только в конце сезона. Футболист сыграл за клуб в 29 матчах и отметился в них 11 голами (5 — с пенальти) и 4 голевыми передачами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить