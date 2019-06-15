«Рейнджерс» и «Тампа» поборются за защитника Карлссона

Сан-Хосе, США, , 11:47 — REGNUM Хоккейный клубы НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтинг» посоперничают за шведского защитника команды «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона, сообщает 15 июня Aftonblade.

При этом нынешний клуб 29-летнего шведского игрока также намерен предложить ему контракт сроком на 8 лет, на общую сумму 88 млн долларов.

Также ранее стало известно, что сам Карлссон хотел бы играть за канадские клубы «Оттава» или «Монреаль», так как семья его супруги проживает в канадской столице.

Отметим, в минувшем сезоне Эрик Карлссон сыграл в 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ и смог набрать в них 45 (3 шайбы + 42 результативные передачи) очков, при 22 минутах штрафа. В плей-офф выступил в 19 встречах и смог в них набрать 16 (2 шайбы + 14 результативных передач) очков.